В Иркутской области пара зверски убила знакомую

Мужчина и женщина сначала избили жертву, затем нанесли не менее 15 ударов ножом
В Иркутской области предъявлено обвинение 31-летнему мужчине и его 24-летней супруге в убийстве, совершённое группой лиц.
По версии следствия, в ночь с 5 на 6 октября супруги и их знакомые распивали спиртное в зимовье, расположенном на улице Коммунистическая в села Оек. В какой-то момент между супругами и 39-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого они жестоко избили потерпевшую, после чего мужчина вонзил нож ей в спину. Но на этом они не остановились. Пара привела потерпевшую к реке, где нанесли ей поочерёдно не менее 15 ударов ножом в область тела и головы.
Смерть женщины наступила на месте преступления. Затем подозреваемые перетащили тело погибшей в реку и скрылись.
Спустя некоторое время о безвестном исчезновении женщины заявил её сын. Сотрудники уголовного розыска и следователи СК обнаружили в реке тело женщины и орудие убийства – нож. Вскоре причастные к убийству были задержаны и доставлены в следственный отдел.
- По ходатайству следствия судом супругам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлены и допрошены свидетели преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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