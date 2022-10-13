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В Иркутской области пара зверски убила знакомую

В Иркутской области пара зверски убила знакомую
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина и женщина сначала избили жертву, затем нанесли не менее 15 ударов ножом

В Иркутской области предъявлено обвинение 31-летнему мужчине и его 24-летней супруге в убийстве, совершённое группой лиц.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 октября супруги и их знакомые распивали спиртное в зимовье, расположенном на улице Коммунистическая в села Оек. В какой-то момент между супругами и 39-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого они жестоко избили потерпевшую, после чего мужчина вонзил нож ей в спину. Но на этом они не остановились. Пара привела потерпевшую к реке, где нанесли ей поочерёдно не менее 15 ударов ножом в область тела и головы.

Смерть женщины наступила на месте преступления. Затем подозреваемые перетащили тело погибшей в реку и скрылись.

Спустя некоторое время о безвестном исчезновении женщины заявил её сын. Сотрудники уголовного розыска и следователи СК обнаружили в реке тело женщины и орудие убийства – нож. Вскоре причастные к убийству были задержаны и доставлены в следственный отдел.

- По ходатайству следствия судом супругам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлены и допрошены свидетели преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
убийство Иркутская область

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