В Иркутской области в массовом ДТП пострадали трое детей





В городе Тулун Иркутской области произошло массовое ДТП с участием четырёх машин. По предварительным данным, виновником аварии стала женщина за рулём «Тойоты Пассо». В результате инцидента пострадало трое детей.Авария произошла утром 11 октября на автодороге P255 «Сибирь» в районе моста через реку Ия. По предварительным данным, женщина, управляя «Тойотой Пассо», врезалась в ехавшую впереди «Тойоту Короллу». От удара седан отбросило вперёд, где ещё столкнулись два автомобиля.- В результате ДТП в больницу были доставлены трое мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет, которые являлись пассажирами «Тойоты Пассо», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.