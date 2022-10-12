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В Иркутской области в массовом ДТП пострадали трое детей

В Иркутской области в массовом ДТП пострадали трое детей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На дороге столкнулись четыре автомобиля

В городе Тулун Иркутской области произошло массовое ДТП с участием четырёх машин. По предварительным данным, виновником аварии стала женщина за рулём «Тойоты Пассо». В результате инцидента пострадало трое детей.

Авария произошла утром 11 октября на автодороге P255 «Сибирь» в районе моста через реку Ия. По предварительным данным, женщина, управляя «Тойотой Пассо», врезалась в ехавшую впереди «Тойоту Короллу». От удара седан отбросило вперёд, где ещё столкнулись два автомобиля.


- В результате ДТП в больницу были доставлены трое мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет, которые являлись пассажирами «Тойоты Пассо», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП

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