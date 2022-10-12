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Экс-начальник колонии в Иркутской области пойдёт под суд за взятку в миллион

Экс-начальник колонии в Иркутской области пойдёт под суд за взятку в миллион
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Иркутской области. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУФСИН.

По версии следствия, начальник ИК-15 получил от подчинённого по службе сотрудника 1 млн рублей. За деньги он должен был не увольнять сотрудника за грубое нарушение трудовой дисциплины.

- Кроме того, фигурант уголовного дела, явно выходя за пределы своих полномочий, действуя незаконно, без надлежащего оформления факта привлечения к труду, привлёк к работе осуждённых, отбывающих наказание в учреждении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, следователи СК установили, что в январе 2017 года подсудимый, за счёт средств федерального бюджета, выделенных ИК-15, оплатил проведение лесопатологического обследования не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 тысяч рублей.

взятка колония

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