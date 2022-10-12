Бурятские таможенники изъяли у туристки из Монголии 2,5 тысячи таблеток

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Медикаменты женщина хотела продать на родине



Крупную партию незадекларированных лекарственных препаратов обнаружили бурятские таможенники в багаже гражданки Монголии, выезжающей домой через пункт пропуска МАПП Кяхта.



Медикаменты женщина закупила в Улан-Удэ и собиралась перепродать на родине.



- В ходе таможенного контроля изъято 588 фармацевтических блистеров. Это свыше 2,5 тысяч различных таблеток и капсул широкого спектра применения, в том числе антибиотики, анестетики, нестероидные противовоспалительные, противогрибковые и другие средства. Товары общим весом более 4 кг с упаковками и инструкциями нарушительница пыталась сокрыть среди личных вещей, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Назначена экспертиза товаров, проводится расследование.



Как пояснил заместитель начальника таможенного поста МАПП Кяхта Дмитрий Зырянов, медицинские препараты, перемещаемые в коммерческих целях, подлежат обязательному таможенному декларированию. Физические лица не вправе перемещать через границу коммерческие партии под видом товаров для личного пользования.



Справка:



При перемещении через границу лекарственных средств для личного пользования физическому лицу стоит внимательно изучить состав препаратов, так как есть медикаменты, содержащие вещества, на которые распространяются запреты и ограничения к перемещению.



