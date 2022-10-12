Мужчина воровал, трудясь машинистом экскаватора
В городе Бодайбо Иркутской области суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Бурятии, который воровал на работе самородки.
С июня по сентябрь 2021 года мужчина работал машинистом экскаватора на производственном участке «Тунгуска» Бодайбинского района, принадлежащего золотодобывающему предприятию. Всё это время он тайком собирал самородки драгоценных металлов.
Вора удалось поймать, можно сказать, случайно. В один день полицейские доставили его в отдел внутренних дел, чтобы проверить на причастность к другому преступлению. Во время досмотра в сумке они обнаружили золото.
- В сумке были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции похищенные самородки. После чего фигурант дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Согласно заключению эксперта, в самородках, которые своровал рабочий из Бурятии, было золото общим весом 170 гр и серебро - 22,5 гр. Общая стоимость такой партии превышает 700 тысяч рублей.
Суд назначил подсудимому реальный срок. Он отправится в колонию общего режима на три года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу самородков
Происшествия, Фото:
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