Житель Бурятии разбил стёкла машины скорой помощи

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Инцидент произошёл на «зебре»



Днем в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии автомобиль скорой медицинской помощи, следуя по вызову, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину. Однако пешеход внезапно набросился на автомобиль и кулаком разбил лобовое и боковое стекло. Затем хулиган убежал.



Работники скорой помощи сообщили о произошедшем в полицию. Водитель скорой помощи узнал злоумышленника и описал его.



Ориентировка была передана наружным нарядам. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили на остановке общественного транспорта похожего мужчину с перебинтованной кистью. Его задержали.



- Задержанного 32-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к административной и уголовной ответственности, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб от умышленного повреждения чужого имущества составил более шести тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

