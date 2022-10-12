Инцидент произошёл на «зебре»
Днем в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии автомобиль скорой медицинской помощи, следуя по вызову, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину. Однако пешеход внезапно набросился на автомобиль и кулаком разбил лобовое и боковое стекло. Затем хулиган убежал.
Работники скорой помощи сообщили о произошедшем в полицию. Водитель скорой помощи узнал злоумышленника и описал его.
Ориентировка была передана наружным нарядам. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили на остановке общественного транспорта похожего мужчину с перебинтованной кистью. Его задержали.
- Задержанного 32-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к административной и уголовной ответственности, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб от умышленного повреждения чужого имущества составил более шести тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии разбил стёкла машины скорой помощи
Происшествия, Фото:
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