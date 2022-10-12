На дорогах Бурятии с начала года погибли 90 человек







При этом половина погибших в ДТП – по вине пьяных водителей. В результате «пьяных» аварий скончались 45 человек, 242 пострадали.



С начала года задержано свыше 5 700 водителей с признаками опьянения.



Пешеходы стали виновниками 71 ДТП, в котором лишились жизни 16 граждан, 56 получили травмы. При этом, в 16 авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде.



Практически в каждой шестой аварии пострадал несовершеннолетний. В 117 подобных ДТП с их участием погибло шестеро детей, различные травмы получили 134 ребёнка.



К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения привлечено свыше 494 тысяч водителей, в том числе 387 тысяч постановлений вынесены по штрафам, зафиксированным с помощью камер.





За девять месяцев текущего года в Бурятии зарегистрировано 695 ДТП с пострадавшими. 90 человек погибли, ещё 956 получили травмы. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.