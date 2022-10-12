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С начала года в Улан-Удэ на железной дороге пострадали 10 человек

С начала года в Улан-Удэ на железной дороге пострадали 10 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В целом отмечается снижение несчастных случаев на ВСЖД

С начала года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 35 несчастных случаев. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- В основном пострадавшие были травмированы подвижным составом - 31 случай. Зарегистрировано также четыре факта удара электротоком. Больше всего происшествий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске - 20 фактов, десять несчастных случаев зарегистрировано в Улан-Удэ, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
железная дорога

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