В целом отмечается снижение несчастных случаев на ВСЖД
С начала года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 35 несчастных случаев. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В основном пострадавшие были травмированы подвижным составом - 31 случай. Зарегистрировано также четыре факта удара электротоком. Больше всего происшествий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске - 20 фактов, десять несчастных случаев зарегистрировано в Улан-Удэ, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
С начала года в Улан-Удэ на железной дороге пострадали 10 человек
Происшествия, Фото:
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