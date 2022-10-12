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Читинец из ревности сжёг деревянный многоквартирный дом

Читинец из ревности сжёг деревянный многоквартирный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
В момент поджога бывшая супруга поджигателя находилась в одной из квартир

В Чите задержали 43-летнего местного жителя за поджог многоквартирного деревянного жилого дома на улице Новобульварная. Задержанная во всём признался и рассказал, что пошёл из ревности. Его бывшая ночью распивала алкоголь в одной из квартир этого дома.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в полпятого утра. К тому момента горела крыша здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, для его ликвидации работали дополнительные силы пожарных частей.

- Большинство жильцов дома смогли эвакуироваться самостоятельно. Однако направленные на разведку помещений звенья газодымозащитной службы обнаружили ещё двоих человек, которым потребовалась помощь, чтобы покинуть здание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

В 05:20 пожар был локализован, в 05:48 ликвидировано открытое горение. Ещё несколько часов потребовалось пожарным на проливку и разбор пострадавших от огня здания.

В итоге пожар был ликвидирован на площади 350 квадратных метра. Огнём повреждена крыша дома и частично внутренние помещения.

Погибших и травмированных нет.

Позже поджигатель был пойман и доставлен в полицию. Читинец на допросе рассказал, что мотивом этого поступка стала ревность. Его бывшая супруга пила алкоголь в одной из квартир этого дома. Поджечь дом ему удалось с помощью сигареты.

- По предварительным данным, фигурант бросил непотушенный окурок на кусок поролона, который находился под лестницей в подъезде. Заметив возгорание, мужчина не предпринял мер к его тушению, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, повлёкшие тяжкие последствия». В УМВД отметили, что задержанный был неоднократно судим за кражи.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают потерпевших жильцов и ущерб, который был нанесён им в результате пожара.
Поджог пожар

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