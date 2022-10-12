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В Иркутской области произошло ДТП с рейсовым автобусом и с двумя авто

В Иркутской области произошло ДТП с рейсовым автобусом и с двумя авто
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадали водитель и пассажир одной из иномарок

11 октября около шести часов вечера в районе посёлка Железнодорожный Усольского района Иркутской области произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo, Honda Accord и рейсового автобуса.

В результате аварии травмы получили женщина-водитель Volkswagen и её пассажирка. Они были доставлены в больницу.


- В легковушке Honda и в автобусе никто не пострадал. На момент ДТП в междугороднем транспорте находился 51 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

ДТП автобус

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