В Иркутской области произошло ДТП с рейсовым автобусом и с двумя авто









11 октября около шести часов вечера в районе посёлка Железнодорожный Усольского района Иркутской области произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo, Honda Accord и рейсового автобуса.В результате аварии травмы получили женщина-водитель Volkswagen и её пассажирка. Они были доставлены в больницу.- В легковушке Honda и в автобусе никто не пострадал. На момент ДТП в междугороднем транспорте находился 51 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.