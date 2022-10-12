Жительница Бурятии разбила голову в хостеле в Калининграде

Под туристской сломалась ступенька



В Калининграде туристка из Бурятии получила травму головы в хостеле. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл 10 октября в одном из хостелов Московского района города.



- Под 46-летней гостьей из Бурятии сломалась деревянная ступень. Женщина упала с высоты около двух метров и ударилась головой. Травма оказалась серьёзной, администратору пришлось вызвать скорую, - сообщает «Клопс».



Пострадавшую с подозрением на сотрясение головного мозга, гематомами и ушибленными ранами виска и темени отвезли в БСМП.

