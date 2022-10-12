В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве москвича

Происшествия, Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Подозреваемому предъявлено обвинение



В Москве расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



Днём 30 сентября в квартире жилого дома, расположенного по улице Окской в Москве, был убит 30-летний мужчина. На его теле были обнаружены колото-резаные ранения в области жизненно важных органов.



- Благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников окружного уголовного розыска по ЮВАО на территории города Иркутска задержан 29-летний подозреваемый. Ему предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.



Следствием установлено, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс потерпевшему ранения, от которых наступила смерть последнего.



В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия.

