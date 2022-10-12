Подозреваемому предъявлено обвинение
В Москве расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Днём 30 сентября в квартире жилого дома, расположенного по улице Окской в Москве, был убит 30-летний мужчина. На его теле были обнаружены колото-резаные ранения в области жизненно важных органов.
- Благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников окружного уголовного розыска по ЮВАО на территории города Иркутска задержан 29-летний подозреваемый. Ему предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Следствием установлено, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс потерпевшему ранения, от которых наступила смерть последнего.
В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия.
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве москвича
Происшествия, Фото:
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