В Бурятии детишки сожгли три тонны сена

Днём 10 октября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании сена в селе Поселье Бичурского района Бурятии. На место происшествия выехали два боевых расчёта пожарных, а также добровольцы из пожарной команды и 10 местных жителей.
Когда пожарные прибыли на место, дощатый сеновал с сеном был полностью охвачен огнём, также горело сено на открытой площадке. Угроза распространения огня на жилой дом отсутствовали.
Совместными усилиями пожар удалось потушить за 70 минут.
- В результате пожара сгорел сеновал на площади 48 квадратных метров и три тонны сена. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость. Со слов соседей, незадолго перед пожаром по огороду ходили неустановленные дети, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 октября в Джидинском районе курильщик умудрился сжечь две тонны сена.