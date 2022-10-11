В Бурятии детишки сожгли три тонны сена

Совместными усилиями пожар удалось потушить за 70 минут.- В результате пожара сгорел сеновал на площади 48 квадратных метров и три тонны сена. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость. Со слов соседей, незадолго перед пожаром по огороду ходили неустановленные дети, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.