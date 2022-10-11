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В Бурятии детишки сожгли три тонны сена

В Бурятии детишки сожгли три тонны сена
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Незадолго до пожара местные жители видели здесь детей

Днём 10 октября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании сена в селе Поселье Бичурского района Бурятии. На место происшествия выехали два боевых расчёта пожарных, а также добровольцы из пожарной команды и 10 местных жителей.

Когда пожарные прибыли на место, дощатый сеновал с сеном был полностью охвачен огнём, также горело сено на открытой площадке. Угроза распространения огня на жилой дом отсутствовали.

 

Совместными усилиями пожар удалось потушить за 70 минут.

- В результате пожара сгорел сеновал на площади 48 квадратных метров и три тонны сена. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость. Со слов соседей, незадолго перед пожаром по огороду ходили неустановленные дети, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Как сообщал «Байкал-Daily», 9 октября в Джидинском районе курильщик умудрился сжечь две тонны сена.
пожар

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