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На территории нацпарка Бурятии задержаны браконьеры

На территории нацпарка Бурятии задержаны браконьеры
Происшествия,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
У нарушителей изъяты пойманная рыба, моторная лодка и рыболовные сети

В ночь с 9 на 10 октября сотрудниками оперативной группы «Баргузин» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в акватории Чивыркуйского залива озера Байкал были задержаны двое жителей посёлка Усть-Баргузин.

У нарушителей изъяты 42 штуки омуля, моторная лодка и 6 рыболовных сетей кустарного производства. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции ОВД по Баргузинскому району Бурятии.

Материалы переданы в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
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