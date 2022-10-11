На территории нацпарка Бурятии задержаны браконьеры

У нарушителей изъяты пойманная рыба, моторная лодка и рыболовные сети



В ночь с 9 на 10 октября сотрудниками оперативной группы «Баргузин» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в акватории Чивыркуйского залива озера Байкал были задержаны двое жителей посёлка Усть-Баргузин.



У нарушителей изъяты 42 штуки омуля, моторная лодка и 6 рыболовных сетей кустарного производства. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции ОВД по Баргузинскому району Бурятии.



Материалы переданы в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

