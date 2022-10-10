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Повар и учитель из Иркутской области отдали мошенникам больше двух миллионов

Повар и учитель из Иркутской области отдали мошенникам больше двух миллионов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщины попались на самую распространённую схему обмана

9 октября в дежурные части органов внутренних дел в Иркутской области обратились две женщины, которые лишились в общей сложности более двух миллионов рублей.

В Усть-Куте жертвой мошенников стала 39-летняя повар. Женщина сообщила, что 5 октября ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Мошенник воспользовался популярной схемой обмана, сообщив, что с её счетами якобы происходят подозрительные махинации. И для того, чтобы обезопасить деньги, необходимо перевести их на «резервный счёт». Поверив, женщина перевела 1 миллион 100 тысяч рублей.

Подобная история произошла с учительницей из Тайшетского района. Ей также позвонили «сотрудники банка», сообщив, что неизвестные пытаются оформить на женщину кредит. Для того, чтобы «сохранить» свои деньги, ей необходимо было самой взять кредит и перевести средства на «резервный счёт», что она и сделала. Ущерб составил более миллиона рублей.

- По данным фактам сотрудниками полиции проводятся поверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

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