Женщины попались на самую распространённую схему обмана
9 октября в дежурные части органов внутренних дел в Иркутской области обратились две женщины, которые лишились в общей сложности более двух миллионов рублей.
В Усть-Куте жертвой мошенников стала 39-летняя повар. Женщина сообщила, что 5 октября ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Мошенник воспользовался популярной схемой обмана, сообщив, что с её счетами якобы происходят подозрительные махинации. И для того, чтобы обезопасить деньги, необходимо перевести их на «резервный счёт». Поверив, женщина перевела 1 миллион 100 тысяч рублей.
Подобная история произошла с учительницей из Тайшетского района. Ей также позвонили «сотрудники банка», сообщив, что неизвестные пытаются оформить на женщину кредит. Для того, чтобы «сохранить» свои деньги, ей необходимо было самой взять кредит и перевести средства на «резервный счёт», что она и сделала. Ущерб составил более миллиона рублей.
- По данным фактам сотрудниками полиции проводятся поверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Повар и учитель из Иркутской области отдали мошенникам больше двух миллионов
Происшествия, Фото:
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