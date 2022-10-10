Владелец карты понял, что её украли, только спустя месяц
17 сентября в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 65-летнего улан-удэнца. С его банковской карты украли около 34 тысяч рублей.
Пожилой мужчина полагал, что карту забрал уехавший в командировку сын. Однако, когда сын вернулся, он сказал, что ничего не брал. Только тогда мужчина обратился в банк с просьбой заблокировать карту.
В ходе разбирательства полицейские выяснили, при каких обстоятельствах случилась пропажа. Оказалось, что 18 августа пенсионер оформил кредитную карту, по которой в тот же день купил спиртное, и стал распивать его рядом с магазином. Что происходило в дальнейшем, мужчина не помнил.
- Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего улан-удэнца, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он признался, что подобрал карту, оснащенную бесконтактной системой расчёта, на улице у продуктового магазина. В течение 10 дней рассчитывался ею за покупки алкоголя, сигарет и продуктов питания. Всего им совершено 87 покупок, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемый постоянного источника дохода не имеет, живёт на подработки. Теперь на него возбуждено уголовное дело о краже.
Улан-удэнец нашёл чужую карту и совершил 87 покупок
Происшествия, Фото:
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