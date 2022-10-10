В Забайкалье работник похоронного агентства украл гранитную оградку с могилы

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работник с помощью кражи хотел выполнить заказ



В Забайкальском крае полиция раскрыла циничную кражу с кладбища.



В полицию обратилась 74-летняя жительница Краснокаменска. Женщина сообщила, что с могилы её мужа исчезло гранитное ограждение. Ущерб составил 150 тысяч рублей.



Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель, который работает в похоронном агентстве.



- Как выяснилось, злоумышленник получил заказ на приобретение и установку гранитного ограждения. Однако мужчина похитил с могилы ранее установленное ограждение и отвёз к себе в гараж. В дальнейшем он планировал установить его на могилу в соответствии с заказом, а переданные средства для покупки нового гранитного ограждения присвоить себе, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





