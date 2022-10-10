Работник с помощью кражи хотел выполнить заказ
В Забайкальском крае полиция раскрыла циничную кражу с кладбища.
В полицию обратилась 74-летняя жительница Краснокаменска. Женщина сообщила, что с могилы её мужа исчезло гранитное ограждение. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель, который работает в похоронном агентстве.
- Как выяснилось, злоумышленник получил заказ на приобретение и установку гранитного ограждения. Однако мужчина похитил с могилы ранее установленное ограждение и отвёз к себе в гараж. В дальнейшем он планировал установить его на могилу в соответствии с заказом, а переданные средства для покупки нового гранитного ограждения присвоить себе, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Забайкалье работник похоронного агентства украл гранитную оградку с могилы
Происшествия, Фото:
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