Почти во всех районах Бурятии выросло число пожаров

Начался осенне-зимний пожароопасный период
С начала года в Бурятии наблюдается рост количества пожаров. Их число выросло почти во всех районах республики, за исключением Северо-Байкальского и Муйского районов.
Всего в республике зафиксировано более 4000 пожаров. Из них около 3000 возгораний случились в результате горения мусора и сухой травы, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Бурятии Виктор Чупров.
- Я хочу, предлагаю и требую от должностных лиц, руководителей предприятий, кто является собственником земельных участков, граждан республики принять меры по очистке своих территорий от сухой травы и горючего мусора, - обратился Чупров.
Сотрудники государственного пожарного надзора составили более 1500 административных протоколов в отношении граждан и должностных лиц за непринятие мер по уборке своих территорий от сухой травы. Более 100 протоколов оформили за поджоги растительности.
С этого года штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима увеличились в несколько раз. Выглядят они следующим образом:
- на граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
- на должностных лиц от 30 000 до 60 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 60 000 до 80 000 рублей;
- на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода увеличивается число пожаров в жилом секторе. На сегодняшний день 59 пожаров произошло в домах и квартирах. Основными причинами становятся небезопасное эксплуатация печи, нарушение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении.
- Уважаемые жители! Наступил осенне-зимний пожароопасный период. Что касаемо отопительных печей, ни в коем случае топку печей не доверять детям. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Следует воздержаться от мгновенного или сразу включения всех электробытовых приборов, приходя домой. Всё необходимо производить по мере необходимости, чтобы избежать нагрузку на электрические сети, - пояснил Виктор Чупров.
Также в Бурятии наблюдается рост пожаров с групповой гибелью людей. Как сообщал «Байкал-Daily», 3 октября в посёлке Северомуйск Муйского района произошёл пожар в восьмиквартирном жилом доме, унёсший жизни четырёх человек. Огонь начал распространяться ещё с подъезда. Чуть позже выяснилось, что погибшие при пожаре были пьяны.
- Необходимо также соблюдать меры пожарной безопасности на работе. По окончанию рабочего времени все электроприборы отключаются. Они все должны быть обесточены, выдернуты с розетки, - призвал Чупров.
Почти во всех районах Бурятии выросло число пожаров
Происшествия, Фото:
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