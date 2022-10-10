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Улан-удэнец поехал домой с мешком конопли на попутке

Улан-удэнец поехал домой с мешком конопли на попутке
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Автомобиль остановили автоинспекторы

Вечером 8 октября сотрудники ГИБДД для проверки оперативной информации остановили автомобиль в селе Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе в Бурятии.

У пассажира изъяли мешок с растительной массой.

- Проведённая экспертиза показала, что его содержимое - марихуана весом около 4,5 килограммов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. – От освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ гражданин отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



48-летний задержанный улан-удэнец, судимый более 20 лет назад, признался, что собрал коноплю неподалёку от села Вознесеновка для личного употребления. Поймав попутный автомобиль, он возвращался домой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».

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