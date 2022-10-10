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В Улан-Удэ студентка отдала 100 тысяч за фальшивые авиабилеты

В Улан-Удэ студентка отдала 100 тысяч за фальшивые авиабилеты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники обманули девушку, мечтавшую о путешествии за границу

7 октября в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась студентка третьего курса вуза. Девушка рассказала, что давно мечтала о путешествии за границу.

Накопив денег, девушка в тематической группе в мессенджере поинтересовалась о том, как можно приобрести билеты. На следующий день ей ответили, что она может купить билет за 100 тысяч рублей, и указали реквизиты для перевода.

Улан-удэнка перевела сбережения, отправила чеки о переводе собеседнику и стала ожидать билет на электронную почту. При этом девушку не смутило, что деньги она перечислила по номеру телефона и номеру банковской карты.

О том, что стала жертвой мошенников, студентка поняла лишь тогда, когда её удалили из группы.

- Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Во избежание подобных случаев полиция рекомендует гражданам приобретать билеты только на официальных сайтах организаций или проверенных площадках.
мошенничество

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