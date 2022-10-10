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В Бурятии стало меньше утопленников

В Бурятии стало меньше утопленников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники МЧС подвели итоги летнего купального сезона

В Бурятии с начала лета произошло 30 происшествий на реках и озёрах. Утонули 27 человек, в том числе три ребёнка.

Смертность на воде снизилась: в прошлом году было зарегистрировано 40 смертей, среди утонувших было девять детей.

Снижение смертности на воде было достигнуто путём внедрения новых направлений в работе, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

- Были созданы комиссии, в них входили представители главных управлений МЧС, в частности, инспекторский состав ГИМС, ВОСВОД. Также представители муниципальных образований, сельских поселений. Большую роль в профилактике гибели происшествий сыграли также волонтёрские организации республики, - сообщил Зайцев.

Немалую роль сыграли также активные граждане, предупреждавшие спасателей о нахождении детей на опасных водоёмах без присмотра взрослых. В таких случаях на место выезжали полицейские, сотрудники МЧС и волонтёры. На месте детей отводили от воды и проводили с ними профилактические беседы.

Отметим, в республике в этом году было открыто 12 пляжей. В прошлом году легальных пляжей было всего три.

- Пляжи функционировали в полную силу и нам пришлось тут тоже поработать. Работали с правительством, со стороны заинтересованных органов власти, ну и конечно, с представителями Главного управления МЧС, - добавил Николай Зайцев.

Одним из лучших он назвал пляж в Горячинске. Как сообщал «Байкал-Daily», он появился этим летом. Общественное пространство оборудовано беседками, кабинами для переодевания, деревянными дорожками, волейбольной площадкой, подиумом под лежаки, шлагбаумом, переносной перегородкой от машин, камерой видеонаблюдения. Было выделено три зоны купания, установлено два пирса для катеров.

По словам Николая Зайцева, пляж вышел показательным, на этот опыт нужно опираться при создании зон отдыха у воды в дальнейшем.

- Силами состава ВОСВОД был открыт прекраснейший пляж, который у нас в республике стал у всех на слуху. Это относительная доступность, чистота, красота природного ландшафта. Посещаемость людей была очень высокая. Мы надеемся, что данное место отдыха людей у воды в посёлке Горячинск на будущий год станет примером для всех остальных, кто имеет желание открывать такие места отдыха, - сказал он.

По традиции, после того, как закрывается купальный сезон, в дело вступают браконьеры на лодках, выходящие на незаконный лов рыбы. Действуют они обычно ночью, используя для рыбалки различные плавательные средства, многие из которых обычно не зарегистрированы. Так, за последние две недели произошло три таких случая.

В Прибайкальском районе на озере Котокель пропали два рыбака. Спасатели из Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения сегодня отправились на их поиски.

Ещё два случая произошли в Кабанском и Баргузинском районах. Подробностей о них пока нет.

- Браконьеры в ночное время ставят сети, и маломерное судно либо перегружено, либо они неправильно маневрируют судном. Вследствие этого судно опрокидывается, и наступает гибель людей, - пояснил Зайцев.
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