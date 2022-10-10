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В Улан-Удэ росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры

В Улан-Удэ росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Пострадавший лежал в задымлённой квартире и не мог встать сам

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Тимур Оширов спас из горящей квартиры 56-летнего мужчину.

Всё произошло, когда Тимур отправился на службу. Он почувствовал в подъезде своего дома запах дыма на первом этаже.

- Установив квартиру, из которой шёл дым, задержал дыхание, надел балаклаву и вошёл внутрь. Навстречу выскочила хозяйская собака породы лабрадор. В задымлённой квартире увидел лежащего на полу человека, - рассказал Тимур Оширов.

Дотащив беспомощного мужчину до входной двери, Тимур вместе с другими соседями вынесли его в безопасное место на улицу и передали медработникам.


В это же время приехал дежурный патруль вневедомственной охраны Росгвардии, который оцепил прилегающую территорию. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали очаг возгорания.

На следующий день после произошедшего пострадавший мужчина встретил на улице своего соседа и поблагодарил за спасение.



В пресс-службе Росгвардии рассказали, что прапорщик полиции Тимур Оширов служит во вневедомственной охране старшим группы задержания. В правоохранительных органах он с 2011 года. Тимур мастер спорта вольной борьбе и боевому самбо, неоднократный чемпион и призёр различных турниров.
Росгвардия пожар

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