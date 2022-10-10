Турист из Монголии пытался тайком ввезти в Бурятию партию сигарет

Изъятое количество блоков сигарет в 19 раз превышает норму
18 блоков и 9 пачек сигарет изъяли бурятские таможенники у туриста, въезжающего в страну из Монголии. Произошло это на посту в Мондах.
Незаконно перемещаемый товар, завёрнутый в одеяло, был спрятан под обшивкой водительского сидения, сообщили в Бурятской таможне.
- Гражданин в ходе таможенного контроля сообщил, что не имеет при себе товаров ограниченных или запрещённых к ввозу. Но при таможенном досмотре в его автомобиле таможенники обнаружили табачные изделия, по количеству почти в 19 раз превышающие разрешённую к перемещению через таможенную границу ЕАЭС норму (200 штук), – пояснил начальник таможенного поста ДАПП Монды Алексей Чагдуров.
В отношении гражданина возбуждено два дела об административных правонарушениях. По ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) назначено наказание в виде штрафа. По ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров) проводится административное расследование, по завершении которого дело будет передано в суд.
Справка:
В соответствии с российским законодательством разрешён ввоз в Россию для личного пользования не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака в расчёте на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
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Происшествия, Фото:
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