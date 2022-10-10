«Отдохнули»: Выходные в Бурятии отметились всплеском «пьяных» ДТП

За прошедшие выходные, 8 и 9 октября, в Бурятии произошёл всплеск ДТП с пострадавшими. В том числе ряд аварий произошёл по вине пьяных людей.
Так, в субботу в 6 часов утра на улице Борсоева пострадал 30-летний мужчина. Он находился на дороге вне зоны пешеходного перехода, когда попал под колёса автомобиля «Тойота Платц». За рулём ехал 52-летний мужчина.
- Пешеход с тяжёлыми травмами был госпитализирован в БСМП. Стоит отметить, что мужчина находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Днём в посёлке Онохой Заиграевского района ДТП устроил 28-летний молодой человек. Он сел за руль автомобиля «Мазда Премаси», будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея при этом водительских прав. На улице Трактовая автомобилист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой Таун Айс». В результате ДТП пострадали оба водителя.
Результат освидетельствования виновника аварии на алкогольное опьянение составил 1,00 мг/л.
Ещё одно ДТП в Заиграевском районе произошло в 21:50 на автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск. 34-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», не имеющий прав водительских прав, следуя в направлении посёлка Заиграево выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлэндер» под управлением 45-летнего водителя.
В результате ДТП водитель и 43-летний пассажир «Камри» с травмами доставлены в больницу.
В Иволгинском районе около 23 часов 40-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя в направлении Улан-Удэ, в 15 км от села Оронгой сбил 38-летнего мужчину. Произошло это на неосвещённом участке дороги
Пешеход был госпитализирован с тяжёлыми травмами.
В воскресенье ночью в Улан-Удэ 35-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» на улице Бабушкина сбил 37-летнего мужчины. Наезд произошёл
вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший мужчина с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирован в БСМП.
- Стоит отметить, что и водитель, и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вчера утром около 7 часов произошло ДТП на улице Октябрьская в Улан-Удэ. Столкнулись автомобили «ВАЗ-2115» (под управлением 57-летнего мужчины) и «Тойота Витц» (которым управлял 40-летний водитель).
Оба водителя госпитализированы. Два пассажира (из каждого автомобиля) после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Днём в Кяхтинском районе по автодороге Мурочи – Малая Кудара 50-летний мужчина управлял автомобилем «ВАЗ-210430», не имея водительских прав и будучи пьяным. Он не справился с управлением и съехал с дороги.
Мужчина с травмами были госпитализирован в районную больницу.
- За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС задержали и отстранены от права управления транспортным средством 27 водителей, находящихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 4 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня ночью на улице Блинова в Улан-Удэ произошло страшное ДТП, унёсшее жизни двух молодых людей. За рулём находился пьяный водитель.