Улан-удэнца и его подельника из Китая осудили за контрабанду леса

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Мужчин задержали таможенники и сотрудники УФСБ



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор местному жителю и гражданину КНР, которые занимались контрабандой леса.



С сентября 2020 года по январь 2021-го улан-удэнец и его подельник из Китая, живущий в Бурятии, незаконно вывезли из страны свыше 460 кубометров пиломатериала из сосны обыкновенной и лиственницы на сумму более 3,5 млн рублей. Лес был вырублен нелегально, но в качестве подтверждения законности прохождения товара соучастники внесли в таможенные декларации ложные сведения о его продавце и производителе.



Мужчины были задержаны в январе 2021 года на таможенном посту ЖДПП Наушки. Задержали их таможенники и сотрудники УФСБ при вывозе лесоматериалов объёмом свыше 190 кубометров на общую сумму более 2 млн рублей.



- Невывезенная часть контрабандных товаров была изъята в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, после чего по решению суда конфискована и обращена в доход государства, - сообщили в Восточно-Сибирском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Вину в совершённых преступлениях подсудимые признали частично.



- В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов), - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Гражданину КНР суд назначил 3 года 3 месяца лишения свободы условно со штрафом в размере 125 тысяч рублей. Улан-удэнец получил 3 года 6 месяцев условно. Обоим установлен испытательный срок на 3 года.



Приговор суда вступил в законную силу.





