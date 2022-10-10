10 октября

09 октября

Популярное

Улан-удэнца и его подельника из Китая осудили за контрабанду леса

Улан-удэнца и его подельника из Китая осудили за контрабанду леса
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Мужчин задержали таможенники и сотрудники УФСБ

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор местному жителю и гражданину КНР, которые занимались контрабандой леса.

С сентября 2020 года по январь 2021-го улан-удэнец и его подельник из Китая, живущий в Бурятии, незаконно вывезли из страны свыше 460 кубометров пиломатериала из сосны обыкновенной и лиственницы на сумму более 3,5 млн рублей. Лес был вырублен нелегально, но в качестве подтверждения законности прохождения товара соучастники внесли в таможенные декларации ложные сведения о его продавце и производителе.

Мужчины были задержаны в январе 2021 года на таможенном посту ЖДПП Наушки. Задержали их таможенники и сотрудники УФСБ при вывозе лесоматериалов объёмом свыше 190 кубометров на общую сумму более 2 млн рублей.

- Невывезенная часть контрабандных товаров была изъята в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, после чего по решению суда конфискована и обращена в доход государства, - сообщили в Восточно-Сибирском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Вину в совершённых преступлениях подсудимые признали частично.

- В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов), - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Гражданину КНР суд назначил 3 года 3 месяца лишения свободы условно со штрафом в размере 125 тысяч рублей. Улан-удэнец получил 3 года 6 месяцев условно. Обоим установлен испытательный срок на 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.


контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Отдохнули»: Выходные в Бурятии отметились всплеском «пьяных» ДТП
«Отдохнули»: Выходные в Бурятии отметились всплеском «пьяных» ДТП
Происшествия, 10.10.2022
Аварии с пострадавшими произошли в Улан-Удэ и нескольких районах
Улан-удэнца и его подельника из Китая осудили за контрабанду леса
Улан-удэнца и его подельника из Китая осудили за контрабанду леса
Происшествия, 10.10.2022
Мужчин задержали таможенники и сотрудники УФСБ
В Иркутской области водитель Toyota Crown погиб в столкновении с поездом
Происшествия, 10.10.2022
Мужчина проигнорировал красный сигнал светофора
Самосвал оставил дома в центре Улан-Удэ без света
Самосвал оставил дома в центре Улан-Удэ без света
Происшествия, 10.10.2022
Электроэнергии не было более пяти часов 
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
Происшествия, 10.10.2022
Спасатели отправились на поиски рано утром 
Жителей Усть-Ордынского округа осудили за похищение людей и угон
Жителей Усть-Ордынского округа осудили за похищение людей и угон
Происшествия, 09.10.2022
В Эхирит-Булагатском районе вынесен приговор двум мужчинам
В Северобайкальске ликвидировали крупный пожар
В Северобайкальске ликвидировали крупный пожар
Происшествия, 09.10.2022
Горели два неэксплуатируемых здания и складское помещение
В Иркутске осудили за мошенничество на сумму свыше 59 млн рублей
В Иркутске осудили за мошенничество на сумму свыше 59 млн рублей
Происшествия, 09.10.2022
Трём местным жителям вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при закупке молочной продукции
В Бурятии на «зебре» сбили 12-летнего пешехода
В Бурятии на «зебре» сбили 12-летнего пешехода
Происшествия, 08.10.2022
Автоавария случилась в тёмное время суток 
В Чите грабителя отправили в колонию
В Чите грабителя отправили в колонию
Происшествия, 08.10.2022
Мужчина с камнем напал на девушку 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^