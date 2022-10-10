Мужчин задержали таможенники и сотрудники УФСБ
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор местному жителю и гражданину КНР, которые занимались контрабандой леса.
С сентября 2020 года по январь 2021-го улан-удэнец и его подельник из Китая, живущий в Бурятии, незаконно вывезли из страны свыше 460 кубометров пиломатериала из сосны обыкновенной и лиственницы на сумму более 3,5 млн рублей. Лес был вырублен нелегально, но в качестве подтверждения законности прохождения товара соучастники внесли в таможенные декларации ложные сведения о его продавце и производителе.
Мужчины были задержаны в январе 2021 года на таможенном посту ЖДПП Наушки. Задержали их таможенники и сотрудники УФСБ при вывозе лесоматериалов объёмом свыше 190 кубометров на общую сумму более 2 млн рублей.
- Невывезенная часть контрабандных товаров была изъята в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, после чего по решению суда конфискована и обращена в доход государства, - сообщили в Восточно-Сибирском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Вину в совершённых преступлениях подсудимые признали частично.
- В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов), - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Гражданину КНР суд назначил 3 года 3 месяца лишения свободы условно со штрафом в размере 125 тысяч рублей. Улан-удэнец получил 3 года 6 месяцев условно. Обоим установлен испытательный срок на 3 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
Улан-удэнца и его подельника из Китая осудили за контрабанду леса
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аварии с пострадавшими произошли в Улан-Удэ и нескольких районах
Мужчин задержали таможенники и сотрудники УФСБ
Страшное ДТП произошло на улице Блинова
Наезд произошёл ранним утром
Мужчина проигнорировал красный сигнал светофора
Электроэнергии не было более пяти часов
Спасатели отправились на поиски рано утром
В Эхирит-Булагатском районе вынесен приговор двум мужчинам
Горели два неэксплуатируемых здания и складское помещение
Трём местным жителям вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при закупке молочной продукции
В ОПГ мужчина был фасовщиком
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия
Автоавария случилась в тёмное время суток
Мужчина с камнем напал на девушку
Мужчина угнал машину, чтобы покататься