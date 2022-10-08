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В Бурятии распространителя наркотиков отправили в колонию

В Бурятии распространителя наркотиков отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В ОПГ мужчина был фасовщиком

В 2018 году житель Бурятии вступил в преступную группу в роли фасовщика – распространителя миниоптовых партий наркотических средств. В 2019 году он занимался получением оптовых партий наркотических средств, их хранением, фасовкой и последующим размещением в тайники для последующей передачи участникам сообщества. Преступное сообщество распространяло наркотических средств посредством сети «Интернет».

Суд квалифицировал его действия по нескольким уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе; по двум эпизодам по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере; по 12 эпизодам по ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Гусиноозёрского районного суда. 
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