В Чите сотрудники и посетители магазина задержали грабителей

Их удерживали до приезда полицейских



В УМВД России по Чите поступило сообщение от сотрудника ЧОПа о сигнале «тревога» из магазина винно-водочный изделий.



На место прибыли сотрудники ППС и сотрудники ЧОПа.



Выяснилось, что продавец магазина и посетители стали свидетелями попытки хищения упаковки пива. Своими силами сотрудники и покупатели задержали двух молодых людей и удерживали их до приезда полиции.



Возбуждено уголовное дело о покушении на грабёж.



- В отношении 30-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй фигурант, 21-летний читинец, привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и помещён в спецприёмник, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

