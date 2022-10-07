Их удерживали до приезда полицейских
В УМВД России по Чите поступило сообщение от сотрудника ЧОПа о сигнале «тревога» из магазина винно-водочный изделий.
На место прибыли сотрудники ППС и сотрудники ЧОПа.
Выяснилось, что продавец магазина и посетители стали свидетелями попытки хищения упаковки пива. Своими силами сотрудники и покупатели задержали двух молодых людей и удерживали их до приезда полиции.
Возбуждено уголовное дело о покушении на грабёж.
- В отношении 30-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй фигурант, 21-летний читинец, привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и помещён в спецприёмник, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите сотрудники и посетители магазина задержали грабителей
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