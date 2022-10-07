Женщина вонзила нож в спину
Утром 3 октября в квартире дома на проспекту Строителей в Улан-Удэ от ножевого ранения в спину погиб 48-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По подозрению в совершении преступления задержали 46-летнюю сожительницу покойного. На допросе женщина рассказала о произошедшем; ей уже предъявлено обвинение.
По данным следствия, днём 3 октября пара употребляла дома алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в потасовку. Мужчина ударил возлюбленную по лицу. В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в спину.
Спустя некоторое время домой вернулся сын, который и вызвал скорую медицинскую помощь. От полученных травм мужчина скончался на месте.
- В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СРК по Бурятии.
Улан-удэнка зарезала сожителя, ударившего её по лицу
Происшествия, Фото:
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