Улан-удэнка зарезала сожителя, ударившего её по лицу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Женщина вонзила нож в спину



Утром 3 октября в квартире дома на проспекту Строителей в Улан-Удэ от ножевого ранения в спину погиб 48-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



По подозрению в совершении преступления задержали 46-летнюю сожительницу покойного. На допросе женщина рассказала о произошедшем; ей уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, днём 3 октября пара употребляла дома алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в потасовку. Мужчина ударил возлюбленную по лицу. В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в спину.



Спустя некоторое время домой вернулся сын, который и вызвал скорую медицинскую помощь. От полученных травм мужчина скончался на месте.



- В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СРК по Бурятии.



