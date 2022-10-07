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Улан-удэнец головой бился о чужую машину, где спряталась его жена

Улан-удэнец головой бился о чужую машину, где спряталась его жена
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Разбуянившийся мужчина с угрозами преследовал жену и ребёнка

В Улан-Удэ перед судом предстал 29-летний мужчина, который угрожал убить жену.

Всё произошло в августе 2021 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице поругался со своей супругой. Он принялся пугать, что сейчас убьёт её.

Женщина всерьёз восприняла слова мужа и сильно испугалась. Она с ребёнком на руках побежала, но муж бросился вдогонку. «Сейчас тебе будет плохо», - выкрикивал он эти и другие угрозы.

Навстречу женщине ехал автомобиль, водитель которого пришёл на помощь. Он впустил женщину с ребёнком и заблокировал двери. Подбежавший супруг стал дёргать ручки и агрессивно требовать, чтобы жена вышла из машины.

Когда же женщина не подчинилась, он в ярости начал биться головой о машину.

Мужчина четыре раза ударил своей головой по капоту, оставив вмятины. Позже ущерб был оценён более чем на 23 тысяч рублей.

- За угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, с учётом непогашенных судимостей, Советским районным судом обвиняемому назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщил «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Буда Аюшиев.


угроза убийством умышленное повреждение имущества

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