Улан-удэнец головой бился о чужую машину, где спряталась его жена

Разбуянившийся мужчина с угрозами преследовал жену и ребёнка



В Улан-Удэ перед судом предстал 29-летний мужчина, который угрожал убить жену.



Всё произошло в августе 2021 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице поругался со своей супругой. Он принялся пугать, что сейчас убьёт её.



Женщина всерьёз восприняла слова мужа и сильно испугалась. Она с ребёнком на руках побежала, но муж бросился вдогонку. «Сейчас тебе будет плохо», - выкрикивал он эти и другие угрозы.



Навстречу женщине ехал автомобиль, водитель которого пришёл на помощь. Он впустил женщину с ребёнком и заблокировал двери. Подбежавший супруг стал дёргать ручки и агрессивно требовать, чтобы жена вышла из машины.



Когда же женщина не подчинилась, он в ярости начал биться головой о машину.



Мужчина четыре раза ударил своей головой по капоту, оставив вмятины. Позже ущерб был оценён более чем на 23 тысяч рублей.



- За угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, с учётом непогашенных судимостей, Советским районным судом обвиняемому назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщил «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Буда Аюшиев.





