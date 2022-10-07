Разбуянившийся мужчина с угрозами преследовал жену и ребёнка
В Улан-Удэ перед судом предстал 29-летний мужчина, который угрожал убить жену.
Всё произошло в августе 2021 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице поругался со своей супругой. Он принялся пугать, что сейчас убьёт её.
Женщина всерьёз восприняла слова мужа и сильно испугалась. Она с ребёнком на руках побежала, но муж бросился вдогонку. «Сейчас тебе будет плохо», - выкрикивал он эти и другие угрозы.
Навстречу женщине ехал автомобиль, водитель которого пришёл на помощь. Он впустил женщину с ребёнком и заблокировал двери. Подбежавший супруг стал дёргать ручки и агрессивно требовать, чтобы жена вышла из машины.
Когда же женщина не подчинилась, он в ярости начал биться головой о машину.
Мужчина четыре раза ударил своей головой по капоту, оставив вмятины. Позже ущерб был оценён более чем на 23 тысяч рублей.
- За угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, с учётом непогашенных судимостей, Советским районным судом обвиняемому назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщил «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Буда Аюшиев.
Улан-удэнец головой бился о чужую машину, где спряталась его жена
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Будешь знать, как с открытым балконом спать», - поучал преступник
Разбуянившийся мужчина с угрозами преследовал жену и ребёнка
Один из них студент
Мужчина обвиняется в разбойных нападениях на магазины и заправки
Мужчину поймали в Кяхтинском районе
Участников конфликта было трое
Осуждённые отпущены на свободу
Молодые люди отбирали деньги, угрожая расправой
Отечественный автомобиль опрокинулся
Ущерб составил 160 тысяч рублей
Пострадавшего эвакуировали на улицу очевидцы
Женщина вошла в дом, открыв дверь запасными ключами
На дороге ведутся ремонтные работы, в связи с чем разметки пока нет
Женщина воспользовалась тем, что продавец отвлеклась
Двоим мужчинам удалось спастись