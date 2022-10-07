Один из них студент
Молодых разбойников задержали в Иркутске.
2 октября они напали на парня с девушкой. Молодого человека нападавшие избили, а также отняли у пары телефоны.
Подозреваемыми оказались трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Один из них студент. Как выяснилось, они совершили не одно преступление.
- По предварительным данным, группа парней совершила как минимум два эпизода преступления, связанного с умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью. По данным оперативников, подозреваемые причиняли людям телесные повреждения, нанося им увечья, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждены уголовные дела в соответствии по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
18-летнему молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом.
В Иркутске поймали разбойников в возрасте от 15 до 18 лет
Происшествия, Фото:
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