В Иркутске поймали разбойников в возрасте от 15 до 18 лет

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Один из них студент



Молодых разбойников задержали в Иркутске.



2 октября они напали на парня с девушкой. Молодого человека нападавшие избили, а также отняли у пары телефоны.



Подозреваемыми оказались трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Один из них студент. Как выяснилось, они совершили не одно преступление.



- По предварительным данным, группа парней совершила как минимум два эпизода преступления, связанного с умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью. По данным оперативников, подозреваемые причиняли людям телесные повреждения, нанося им увечья, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждены уголовные дела в соответствии по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».



18-летнему молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом.





