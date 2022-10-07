В Бурятии объявили награду в полмиллиона за поимку налётчика

Мужчина обвиняется в разбойных нападениях на магазины и заправки
Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскивают Кобылкина Александра Сергеевича, 1988 года рождения.
- Злоумышленник с апреля по август 2014 года в составе вооружённой группы совершал разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции в Улан-Удэ, - сообщает МВД по Бурятии.
Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались по ночам. Нападавшие врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трёх минут.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, однако в назначенные судебные заседания не прибыл, в связи с чем объявлен в розыск.
За информацию, способствующую задержанию разыскиваемого, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.
Всем, кто располагает значимой информацией, полиция просит звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).
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Происшествия, Фото:
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