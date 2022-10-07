В Бурятии объявили награду в полмиллиона за поимку налётчика

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Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Мужчина обвиняется в разбойных нападениях на магазины и заправки

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскивают Кобылкина Александра Сергеевича, 1988 года рождения.

- Злоумышленник с апреля по август 2014 года в составе вооружённой группы совершал разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции в Улан-Удэ, - сообщает МВД по Бурятии.

Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались по ночам. Нападавшие врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трёх минут.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, однако в назначенные судебные заседания не прибыл, в связи с чем объявлен в розыск.

За информацию, способствующую задержанию разыскиваемого, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.

Всем, кто располагает значимой информацией, полиция просит звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).
полиция разбой

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