В Бурятии объявили награду в полмиллиона за поимку налётчика

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Мужчина обвиняется в разбойных нападениях на магазины и заправки



Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскивают Кобылкина Александра Сергеевича, 1988 года рождения.



- Злоумышленник с апреля по август 2014 года в составе вооружённой группы совершал разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции в Улан-Удэ, - сообщает МВД по Бурятии.



Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались по ночам. Нападавшие врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трёх минут.



Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, однако в назначенные судебные заседания не прибыл, в связи с чем объявлен в розыск.



За информацию, способствующую задержанию разыскиваемого, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.



Всем, кто располагает значимой информацией, полиция просит звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).

