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В Улан-Удэ пьяные пассажиры устроили разборки в маршрутке

В Улан-Удэ пьяные пассажиры устроили разборки в маршрутке
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Участников конфликта было трое

В Улан-Удэ трое пассажиров устроили разборки в маршрутке №70. Видео, сделанное очевидцами, опубликовали в паблике «Аноним 03».

Участников конфликта было трое – двое мужчин и женщина. О причинах перепалки не известно, потому что видео началось сразу с кульминации разборок. По словам очевидцев, все участники были пьяны и чуть не устроили драку при детях в салоне. На видно слышно, как мужчины «поливают» друг друга нецензурной бранью, а один из них обозвал оппонента «мартышкой».

- В маршрутке №70, алкаши решили устроить разборки прямо в маршрутке, перед маленькими детьми! - написал очевидец.

В комментариях некоторые начали подшучивать, потребовав опубликовать полную версию конфликта. Они пишут: «Почему авторы подобных роликов всегда снимают так мало времени и выключают в не нужный момент?», «Где полное видео?», «И впрямь, мартышки».

Другие же осудили поступок ругающихся мужчин. Кстати, в конце видео кто-то из присутствующих (возможно, водитель), попросил мужчин прекратить разборки и выйти из маршрутки.

«Почему люди безобразно ведут себя сейчас такой трэш творится. Они свиньями, да мартышками обзываются. Народ очнитесь! Поддерживайте друг друга. Блин, вы чего в самом то деле?»

«Свиньи разборки устроили», - возмущаются подписчики.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 сентября в маршрутке №132 разгорелся конфликт из-за насморка. Некоторые пассажиры возмутились присутствием двух потенциально заболевших молодых людей.
общественный транспорт

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