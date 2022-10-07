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В Бурятии фигурантам дела о «сиротских» домах смягчили наказание

В Бурятии фигурантам дела о «сиротских» домах смягчили наказание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённые отпущены на свободу

Верховный суд Бурятии заменил реальные сроки на условные двум фигурантам громкого дела о некачественном жилье для сирот в селе Сотниково. В итоге все пятеро человек, проходившие по делу, останутся на свободе.

Как сообщал «Байкал-Daily», Советский районный суд Улан-Удэ провозгласил приговор по делу о домах для сирот в апреле. Жильё, торги по возведению которого проводило министерство строительства, оказалось попросту непригодно для жизни. Там была масса недочётов – от прогнивших полов до опасной для здоровья плесени на стенах. Всех проживавших там сирот признали потерпевшими, многие из них ещё до возбуждения дела попросту сбежали из полученных квартир.

Фигурантами дела стали бывший заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, застройщик Сергей Домшоев, бывший глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов и двое его экс-подчинённых Булат Иванов и Зоригто Мижитов.

Рыбальченко, Дымбрылова и Иванова районный суд признал виновными по статье «Халатность» и назначил штрафы в 350, 250 и 210 тысяч рублей. Впрочем, всех троих освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Мижитов же был осуждён по статье «Превышение должностных полномочий» и получил три года в колонии общего режима. Также в апреле к реальному сроку приговорили Сергея Домшоева, который был признан виновным по статье «Мошенничество». Ему назначили четыре года в колонии общего режима.

Не согласившись с приговором суда потерпевшие подали апелляционные жалобы в Верховный суд Бурятии. Также апелляционное представление внесла прокуратура.

В итоге приговор в отношении Мижитова и Домшоева был изменён в части наказания. В отношении них применены положения статьи 73 УК РФ, то есть наказание стало условным. Теперь они вышли на свободу, ведь 6 октября приговор вступил в законную силу. В скандальном деле наконец поставлена точка. 
сироты мошенничество Верховный суд Бурятии

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