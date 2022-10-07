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В Бурятии водитель после ДТП впал в кому

В Бурятии водитель после ДТП впал в кому
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Отечественный автомобиль опрокинулся

Накануне, 6 октября, в Мухоршибирском районе Бурятии в ДТП пострадал 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053».

- Около 17 часов водитель «ВАЗ-21053», следуя со стороны села Никольск в направлении села Хошун-Узур, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии комы второй степени. Отметим, всего четыре степени комы, самая тяжёлая – четвёртая.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Кариб» сбил 14-летнего мальчика. Произошло это на улице Мокрова на нерегулируемом пешеходном переходе.
ДТП

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