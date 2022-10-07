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В Бурятии вальщик леса срубил лишнего

В Бурятии вальщик леса срубил лишнего
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб составил 160 тысяч рублей

В августе 41-летний житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, незаконно вырубил свыше шести кубических метров сосны в защитных лесах лесного фонда. Ущерб составил более 160 тысяч рублей.

Нарушение выявила прокурорская проверка. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура черные лесорубы

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