В Бурятии мужчина погиб при опрокидывании лодки

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Двоим мужчинам удалось спастись



Лодка «Казанка» с тремя людьми опрокинулась на реке Тунка в Тункинском районе Бурятии. Двум мужчинам удалось доплыть до берега, третий погиб.



Инцидент произошёл днём 5 октября в районе Койморских болот.



- Два человека выбрались на берег самостоятельно, а третий мужчина утонул. По уточнённой информации, лодка перевернулась в результате передвижения по ней одного из потерпевших. Также выяснилось, что мужчины находились без спасательных жилетов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На место приехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они обследовали четыре квадратных километрах реки береговой линии. В поисках тела утонувшего также участвовали его близкие и местные жители.



6 октября тело мужчины в 300 метрах от местах происшествия на глубине двух метров нашли его родственники.



Спасатели напомнили, что все находящиеся на лодках должны быть в спасательных жилетах, а во время движения нельзя перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить с места на место.



