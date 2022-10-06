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В Бурятии мужчина погиб при опрокидывании лодки

В Бурятии мужчина погиб при опрокидывании лодки
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Двоим мужчинам удалось спастись

Лодка «Казанка» с тремя людьми опрокинулась на реке Тунка в Тункинском районе Бурятии. Двум мужчинам удалось доплыть до берега, третий погиб.

Инцидент произошёл днём 5 октября в районе Койморских болот.

- Два человека выбрались на берег самостоятельно, а третий мужчина утонул. По уточнённой информации, лодка перевернулась в результате передвижения по ней одного из потерпевших. Также выяснилось, что мужчины находились без спасательных жилетов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место приехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они обследовали четыре квадратных километрах реки береговой линии. В поисках тела утонувшего также участвовали его близкие и местные жители.

6 октября тело мужчины в 300 метрах от местах происшествия на глубине двух метров нашли его родственники.

Спасатели напомнили, что все находящиеся на лодках должны быть в спасательных жилетах, а во время движения нельзя перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить с места на место.

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