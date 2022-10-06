Двоим мужчинам удалось спастись
Лодка «Казанка» с тремя людьми опрокинулась на реке Тунка в Тункинском районе Бурятии. Двум мужчинам удалось доплыть до берега, третий погиб.
Инцидент произошёл днём 5 октября в районе Койморских болот.
- Два человека выбрались на берег самостоятельно, а третий мужчина утонул. По уточнённой информации, лодка перевернулась в результате передвижения по ней одного из потерпевших. Также выяснилось, что мужчины находились без спасательных жилетов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На место приехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они обследовали четыре квадратных километрах реки береговой линии. В поисках тела утонувшего также участвовали его близкие и местные жители.
6 октября тело мужчины в 300 метрах от местах происшествия на глубине двух метров нашли его родственники.
Спасатели напомнили, что все находящиеся на лодках должны быть в спасательных жилетах, а во время движения нельзя перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить с места на место.
В Бурятии мужчина погиб при опрокидывании лодки
Происшествия, Фото:
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