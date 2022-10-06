Житель Бурятии зарезал пенсионера после того, как ограбил его жену

Женщина обнаружила, что супруг мёртв, когда проснулась утром
В селе Джида в Бурятии 36-летний мужчина убил 77-летнего пенсионера. Обвиняемый задержан, на допросе он дал подробные показания об учинённой расправе, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
По данным следствия, несколько лет назад мужчина приехал в Джиду из другого региона и занимался временными подработками на фермах. Вечером 1 октября 2022 года он с приятелем пришёл в гости к супругам-пенсионерам. Все вместе они распивали спиртные напитки.
Поздно ночью, опьянев, гость угрожая ножом, отобрал у хозяйки дома пять тысяч рублей, чтобы направиться за очередной порцией алкоголя.
Супруг женщины потребовал вернуть деньги, из-за чего вспыхнул конфликт. Тогда нападавший схватил нож и нанёс им множественные удары в грудь и шею пенсионеру. После чего вымыл руки, нож и ушёл домой.
Проснувшись утром, женщина обнаружила, что её супруг мёртв. Она попросила соседей вызвать скорую помощь и сотрудников полиции.
Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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