Житель Бурятии зарезал пенсионера после того, как ограбил его жену

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Женщина обнаружила, что супруг мёртв, когда проснулась утром



В селе Джида в Бурятии 36-летний мужчина убил 77-летнего пенсионера. Обвиняемый задержан, на допросе он дал подробные показания об учинённой расправе, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



По данным следствия, несколько лет назад мужчина приехал в Джиду из другого региона и занимался временными подработками на фермах. Вечером 1 октября 2022 года он с приятелем пришёл в гости к супругам-пенсионерам. Все вместе они распивали спиртные напитки.



Поздно ночью, опьянев, гость угрожая ножом, отобрал у хозяйки дома пять тысяч рублей, чтобы направиться за очередной порцией алкоголя.



Супруг женщины потребовал вернуть деньги, из-за чего вспыхнул конфликт. Тогда нападавший схватил нож и нанёс им множественные удары в грудь и шею пенсионеру. После чего вымыл руки, нож и ушёл домой.



Проснувшись утром, женщина обнаружила, что её супруг мёртв. Она попросила соседей вызвать скорую помощь и сотрудников полиции.



Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



