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В Улан-Удэ пьяный водитель ездил по тротуарам и сопротивлялся полицейским

В Улан-Удэ пьяный водитель ездил по тротуарам и сопротивлялся полицейским
Происшествия, 
Пьяный автомобилист ездил по тротуарным дорожкам, где устроил ДТП

Утром 5 октября в дежурную часть полиции позвонили бдительные улан-удэнцы, рассказавшие об опасном поведении водителя Mitsubishi. Пьяный автомобилист разъезжал прямо по тротуарным дорожкам. 

Ориентировка на задержание автомобиля была передана экипажам ДПС.

Нарушителя автоинспекторы заметили на улице Ключевской. К тому моменту он уже попал в ДТП на тротуаре, разбив автомобиль. 

Поведение мужчины и исходящий от него запах алкоголя указывали на то, что он пьян. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. При этом он оказал сопротивление полицейским.

- Он оказал злостное сопротивление сотрудникам полиции: пытался убежать, выражался нецензурной бранью и хватал автоинспекторов за форменное обмундирование. На неоднократные требования сотрудников ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия нетрезвый горожанин не реагировал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В связи с этим полицейские заковали его в наручники, а затем увезли агрессивного мужчину в отдел полиции.



В отношение 36-летнего улан-удэнца составлены несколько административных протоколов, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Установлено, что ранее он был лишён прав управления транспортом за вождение в нетрезвом виде. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения мужчина будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 Уголовного кодекса.

Выяснилось, что Mitsubishi, за рулём которой находился пьяный горожанин, принадлежит его знакомому. Впрочем, с заявлением в полицию об угоне владелец иномарки не обращался.

ДТП алкогольное опьянение ГИБДД

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