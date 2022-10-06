В Улан-Удэ пьяный водитель ездил по тротуарам и сопротивлялся полицейским









В отношение 36-летнего улан-удэнца составлены несколько административных протоколов, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Установлено, что ранее он был лишён прав управления транспортом за вождение в нетрезвом виде. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения мужчина будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 Уголовного кодекса.



Выяснилось, что Mitsubishi, за рулём которой находился пьяный горожанин, принадлежит его знакомому. Впрочем, с заявлением в полицию об угоне владелец иномарки не обращался.





Утром 5 октября в дежурную часть полиции позвонили бдительные улан-удэнцы, рассказавшие об опасном поведении водителя Mitsubishi. Пьяный автомобилист разъезжал прямо по тротуарным дорожкам.Ориентировка на задержание автомобиля была передана экипажам ДПС.Нарушителя автоинспекторы заметили на улице Ключевской. К тому моменту он уже попал в ДТП на тротуаре, разбив автомобиль.Поведение мужчины и исходящий от него запах алкоголя указывали на то, что он пьян. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. При этом он оказал сопротивление полицейским.- Он оказал злостное сопротивление сотрудникам полиции: пытался убежать, выражался нецензурной бранью и хватал автоинспекторов за форменное обмундирование. На неоднократные требования сотрудников ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия нетрезвый горожанин не реагировал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В связи с этим полицейские заковали его в наручники, а затем увезли агрессивного мужчину в отдел полиции.