Улан-удэнец украл деньги с найденной у лавочки банковской карты









Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.



В Улан-Удэ полицейские задержали мужчину, укравшего деньги с банковской карты.Вечером 3 октября в отдел полиции №1 поступило заявление от 40-летнего горожанина о краже денег с его банковской карты. Мужчина не помнил, где мог потерять карту, поскольку на несколько дней ушёл в запой.Обнаружив пропажу, он обратился в банк за выпиской о движении денежных средств по счёту. Выяснилось, что картой были оплачены покупки в магазинах на общую сумму около пяти тысяч рублей.Полицейские установили и задержали вора – ранее судимого 35-летнего улан-удэнца.- По словам подозреваемого, банковскую карту он нашёл рядом с лавочкой в сквере, куда пришёл после увеселительного заведения. На чужие средства горожанин в течение нескольких дней покупал алкоголь и продукты питания. Отметим, он нигде не работает, злоупотребляет спиртным, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.