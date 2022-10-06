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Улан-удэнец украл деньги с найденной у лавочки банковской карты

Улан-удэнец украл деньги с найденной у лавочки банковской карты
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Владелец карты потерял её, уйдя в запой

В Улан-Удэ полицейские задержали мужчину, укравшего деньги с банковской карты.

Вечером 3 октября в отдел полиции №1 поступило заявление от 40-летнего горожанина о краже денег с его банковской карты. Мужчина не помнил, где мог потерять карту, поскольку на несколько дней ушёл в запой.

Обнаружив пропажу, он обратился в банк за выпиской о движении денежных средств по счёту. Выяснилось, что картой были оплачены покупки в магазинах на общую сумму около пяти тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали вора – ранее судимого 35-летнего улан-удэнца.

- По словам подозреваемого, банковскую карту он нашёл рядом с лавочкой в сквере, куда пришёл после увеселительного заведения. На чужие средства горожанин в течение нескольких дней покупал алкоголь и продукты питания. Отметим, он нигде не работает, злоупотребляет спиртным, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие. 
кража

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