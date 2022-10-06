Монгольские туристы пытались вывезти из Бурятии нефрит





Бурятские таможенники предотвратили незаконный вывоз туристами из Монголии более 15 кг нефрита. Инцидент произошёл в пункте пропуска Кяхта.Двое нарушителей пытались пересечь границу России на личных автомобилях. Запрещённый к вывозу нефрит они везли среди личных вещей в багаже. У одного из мужчин обнаружили два камня серо-зелёного цвета общей массой 13,6 кг, у второго – один, весом 2 кг, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Пассажирскую таможенную декларации и другие сопроводительные документы граждане не представили и заявили об отсутствии при себе товаров, запрещённых и ограниченных к вывозу.Оба нарушителя заявили, что не знали о том, что минералы являются стратегически важным товаром и запрещены к вывозу из страны без соответствующих документов. Однако в первом случае мужчина предусмотрительно прикрыл их одеждой в дорожной сумке, а позднее сознался, что согласился перевезти камни по просьбе незнакомого жителя Бурятии за вознаграждение.Камни были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это необработанный нефрит. Его общая стоимость превышает 66 тысяч рублей.- Вывоз с таможенной территории ЕАЭС минерального сырья для личного пользования запрещен. В отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений), - сообщил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян.