06 октября

05 октября

Популярное

Монгольские туристы пытались вывезти из Бурятии нефрит

Монгольские туристы пытались вывезти из Бурятии нефрит
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Нефрит они везли среди личных вещей в багаже

Бурятские таможенники предотвратили незаконный вывоз туристами из Монголии более 15 кг нефрита. Инцидент произошёл в пункте пропуска Кяхта.

Двое нарушителей пытались пересечь границу России на личных автомобилях. Запрещённый к вывозу нефрит они везли среди личных вещей в багаже. У одного из мужчин обнаружили два камня серо-зелёного цвета общей массой 13,6 кг, у второго – один, весом 2 кг, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.


Пассажирскую таможенную декларации и другие сопроводительные документы граждане не представили и заявили об отсутствии при себе товаров, запрещённых и ограниченных к вывозу.

Оба нарушителя заявили, что не знали о том, что минералы являются стратегически важным товаром и запрещены к вывозу из страны без соответствующих документов. Однако в первом случае мужчина предусмотрительно прикрыл их одеждой в дорожной сумке, а позднее сознался, что согласился перевезти камни по просьбе незнакомого жителя Бурятии за вознаграждение.

Камни были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это необработанный нефрит. Его общая стоимость превышает 66 тысяч рублей.

- Вывоз с таможенной территории ЕАЭС минерального сырья для личного пользования запрещен. В отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений), - сообщил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян.

нефрит Таможня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монгольские туристы пытались вывезти из Бурятии нефрит
Монгольские туристы пытались вывезти из Бурятии нефрит
Происшествия, 06.10.2022
Нефрит они везли среди личных вещей в багаже
Жителя Бурятии задержали за ловлю омуля с лодки
Жителя Бурятии задержали за ловлю омуля с лодки
Происшествия, 06.10.2022
Браконьера поймали на севере республики
В Бурятии школьники спасли жильцов дома на пожаре
В Бурятии школьники спасли жильцов дома на пожаре
Происшествия, 06.10.2022
Ученики седьмого и восьмого класса первыми увидели горящий дом
Двух таксистов в Иркутской области обманула «мама с плачущим ребёнком»
Двух таксистов в Иркутской области обманула «мама с плачущим ребёнком»
Происшествия, 06.10.2022
Мошенница просила купить детскую смесь и перевести деньги на телефон
В Бурятии сбили пьяного пешехода
В Бурятии сбили пьяного пешехода
Происшествия, 06.10.2022
Пострадавшего увезли в больницу
В Иркутской области рабочий упал с шестиметровой высоты
В Иркутской области рабочий упал с шестиметровой высоты
Происшествия, 06.10.2022
Мужчина находится в тяжёлом состоянии 
В Улан-Удэ застройщик устроил свалку в лесу
В Улан-Удэ застройщик устроил свалку в лесу
Происшествия, 05.10.2022
Свалка песка и строительного мусора появилась там, где раньше были сосновые рощи
В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки
В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки
Происшествия, 05.10.2022
Хозяева лишились мебели и телевизора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^