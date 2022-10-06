Жителя Бурятии задержали за ловлю омуля с лодки

Происшествия, Фото: из архива

Браконьера поймали на севере республики



В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские и сотрудники рыбохраны поймали мужчину, незаконно ловившего омуль.



Мужчина ловил омуль при помощи спиннинговой удочки с шестью крючками и моторной лодки. Общая сумма ущерба превысила 167 тысяч рублей



- Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста с применением плавсредства и причинением крупного ущерба, несет уголовную ответственность по пунктам «а,б,в» части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



