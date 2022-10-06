Браконьера поймали на севере республики
В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские и сотрудники рыбохраны поймали мужчину, незаконно ловившего омуль.
Мужчина ловил омуль при помощи спиннинговой удочки с шестью крючками и моторной лодки. Общая сумма ущерба превысила 167 тысяч рублей
- Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста с применением плавсредства и причинением крупного ущерба, несет уголовную ответственность по пунктам «а,б,в» части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
Жителя Бурятии задержали за ловлю омуля с лодки
Происшествия, Фото:
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