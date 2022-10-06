В Забайкалье тренер спортлагеря избивал детей

Возбуждено два уголовных дела



Младший тренер обвиняется в систематическом избиении несовершеннолетних в спортивном лагере «Жемчужина» в Забайкальском крае. Возбуждены уголовные дела – об истязании и о халатности сотрудников спортивной школы.



- По версии следствия, должностные лица спортивной школа № 5 в Чите, а также спортивного лагеря «Жемчужина» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и допустили к работе с детьми в детском лагере человека, не имеющего педагогического образования. В результате тренер по спортивной борьбе спортивного лагеря «Жемужчина» по устной договорённости пригласил своего 24-летнего знакомого в качестве воспитателя детского лагеря. В июле он систематически избивал четырёх воспитанников лагеря, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.



Установлено, что обвиняемый избивал детей не только руками, но и скакалкой.



Следователи устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений.



