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В Забайкалье тренер спортлагеря избивал детей

В Забайкалье тренер спортлагеря избивал детей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено два уголовных дела

Младший тренер обвиняется в систематическом избиении несовершеннолетних в спортивном лагере «Жемчужина» в Забайкальском крае. Возбуждены уголовные дела – об истязании и о халатности сотрудников спортивной школы.

- По версии следствия, должностные лица спортивной школа № 5 в Чите, а также спортивного лагеря «Жемчужина» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и допустили к работе с детьми в детском лагере человека, не имеющего педагогического образования. В результате тренер по спортивной борьбе спортивного лагеря «Жемужчина» по устной договорённости пригласил своего 24-летнего знакомого в качестве воспитателя детского лагеря. В июле он систематически избивал четырёх воспитанников лагеря, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Установлено, что обвиняемый избивал детей не только руками, но и скакалкой.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений.

избиение

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