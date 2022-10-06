Возбуждено два уголовных дела
Младший тренер обвиняется в систематическом избиении несовершеннолетних в спортивном лагере «Жемчужина» в Забайкальском крае. Возбуждены уголовные дела – об истязании и о халатности сотрудников спортивной школы.
- По версии следствия, должностные лица спортивной школа № 5 в Чите, а также спортивного лагеря «Жемчужина» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и допустили к работе с детьми в детском лагере человека, не имеющего педагогического образования. В результате тренер по спортивной борьбе спортивного лагеря «Жемужчина» по устной договорённости пригласил своего 24-летнего знакомого в качестве воспитателя детского лагеря. В июле он систематически избивал четырёх воспитанников лагеря, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.
Установлено, что обвиняемый избивал детей не только руками, но и скакалкой.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений.
В Забайкалье тренер спортлагеря избивал детей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено два уголовных дела
Ученики седьмого и восьмого класса первыми увидели горящий дом
Его поймали на поле
Перепалка произошла из-за парковочного места
Мошенница просила купить детскую смесь и перевести деньги на телефон
Пострадавшего увезли в больницу
Мужчина находится в тяжёлом состоянии
Мужчина кричал и нарушал общественный порядок
Мужчина обманул восемь человек
В том числе погибли два ребёнка
Вор соврал, что это его телефон
Свалка песка и строительного мусора появилась там, где раньше были сосновые рощи
Хозяева лишились мебели и телевизора
Пожилую женщину обманули по очень распространённой схеме
Молодые люди нанесли на могиле экстремистские надписи