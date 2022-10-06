06 октября

05 октября

Популярное

В Бурятии школьники спасли жильцов дома на пожаре

В Бурятии школьники спасли жильцов дома на пожаре
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Ученики седьмого и восьмого класса первыми увидели горящий дом

Ночью 6 октября в селе Слобода Бичурского района Бурятии школьники спасли жильцов квартиры на пожаре.

В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что пожар произошёл в жилой квартире двухквартирного дома по улице Бянкина. Возгорание увидели проходящие мимо ученики седьмого и восьмого класса Посельской средней школы Кирилл и Анатолий. Мальчики бросились на помощь и разбудили спящих жильцов квартиры. Также именно дети вызвали пожарных.

Вскоре к месту сбежались жители соседних домов и начали тушить огонь водой.


Когда пожарные прибыли на место, местные жители уже локализовали открытый огонь. Пожарные ликвидировали оставшееся пламя за 16 минут.

- Хочется выразить огромную благодарность местным жителям, которые тушили пожар своими силами до приезда пожарных. Благодаря их работе огонь не перекинулся на вторую квартиру. А также ребятам, которые не прошли стороной, вызвали пожарных и разбудили жильцов, - сказал начальник пожарной части №54 Александр Муратов.


В результате пожара огнём повреждены стена и крыша веранды, а также крыша дома на общей площади 17 квадратных метров. Вторая квартира не повреждена. Пострадавших нет.

Очаг возгорания пожарные обнаружили рядом с мусорным ведром, которое стояло на веранде у входной двери в дом. От ведра огонь перешёл по стене на потолок и крышу веранды, затем по фронтону распространился на крышу дома.







пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии школьники спасли жильцов дома на пожаре
В Бурятии школьники спасли жильцов дома на пожаре
Происшествия, 06.10.2022
Ученики седьмого и восьмого класса первыми увидели горящий дом
Двух таксистов в Иркутской области обманула «мама с плачущим ребёнком»
Двух таксистов в Иркутской области обманула «мама с плачущим ребёнком»
Происшествия, 06.10.2022
Мошенница просила купить детскую смесь и перевести деньги на телефон
В Бурятии сбили пьяного пешехода
В Бурятии сбили пьяного пешехода
Происшествия, 06.10.2022
Пострадавшего увезли в больницу
В Иркутской области рабочий упал с шестиметровой высоты
В Иркутской области рабочий упал с шестиметровой высоты
Происшествия, 06.10.2022
Мужчина находится в тяжёлом состоянии 
В Улан-Удэ застройщик устроил свалку в лесу
В Улан-Удэ застройщик устроил свалку в лесу
Происшествия, 05.10.2022
Свалка песка и строительного мусора появилась там, где раньше были сосновые рощи
В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки
В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки
Происшествия, 05.10.2022
Хозяева лишились мебели и телевизора
86-летняя иркутянка отдала мошенникам полмиллиона рублей
86-летняя иркутянка отдала мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия, 05.10.2022
Пожилую женщину обманули по очень распространённой схеме
В Улан-Удэ будут судить парней, осквернивших могилу ветерана
В Улан-Удэ будут судить парней, осквернивших могилу ветерана
Происшествия, 05.10.2022
Молодые люди нанесли на могиле экстремистские надписи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^