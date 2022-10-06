В Бурятии школьники спасли жильцов дома на пожаре

































Ночью 6 октября в селе Слобода Бичурского района Бурятии школьники спасли жильцов квартиры на пожаре.В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что пожар произошёл в жилой квартире двухквартирного дома по улице Бянкина. Возгорание увидели проходящие мимо ученики седьмого и восьмого класса Посельской средней школы Кирилл и Анатолий. Мальчики бросились на помощь и разбудили спящих жильцов квартиры. Также именно дети вызвали пожарных.Вскоре к месту сбежались жители соседних домов и начали тушить огонь водой.Когда пожарные прибыли на место, местные жители уже локализовали открытый огонь. Пожарные ликвидировали оставшееся пламя за 16 минут.- Хочется выразить огромную благодарность местным жителям, которые тушили пожар своими силами до приезда пожарных. Благодаря их работе огонь не перекинулся на вторую квартиру. А также ребятам, которые не прошли стороной, вызвали пожарных и разбудили жильцов, - сказал начальник пожарной части №54 Александр Муратов.В результате пожара огнём повреждены стена и крыша веранды, а также крыша дома на общей площади 17 квадратных метров. Вторая квартира не повреждена. Пострадавших нет.Очаг возгорания пожарные обнаружили рядом с мусорным ведром, которое стояло на веранде у входной двери в дом. От ведра огонь перешёл по стене на потолок и крышу веранды, затем по фронтону распространился на крышу дома.