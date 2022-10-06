Его поймали на поле
В Кяхтинском районе Бурятия контрактника осудили за незаконное приобретение наркотического средства в значительном размере. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Военном следственном отделе СК по Кяхтинскому гарнизону.
Перед судом предстал рядовой, военнослужащий по контракту. 20 июля мужчина попался на сборе конопли.
Её он собрал в нескольких километрах от автомобильной дороги Гусиноозёрск – Петропавловка –Закаменск. Полицейские поймали сборщика конопли в тот же день на том же поле.
Всего у него было изъято 45 граммов марихуаны, а в перерасчёте на высушенное состояние – 22,5 гр., то есть значительный размер.
В ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения мужчина дал признательные показания.
19 сентября Кяхтинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.
В Бурятия контрактника оштрафовали за сбор конопли
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