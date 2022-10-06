Перепалка произошла из-за парковочного места
В Чите тренер фитнес-клуба получил штраф после скандала, который устроил на парковке.
Всё произошло в апреле. В тот день сотрудница Центра охраны и сохранения объектов культурного наследия Забайкальского края припарковала автомобиль на стоянке возле своего места работы. Это возмутило тренера, который работает в находящемся рядом фитнес-клубе.
Мужчина посчитал, что машина припаркована неправильно. Он преградил ей выезд своим автомобилем. А также стал оскорблять сначала женщину, а затем подошедших к ней на помощь двух коллег.
Женщина обратилась в прокуратуру. Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».
Кстати, несмотря на наличие достаточных доказательств, тренер свою вину не признал, в содеянном не раскаялся.
Суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей.
- Постановление судьи вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Чите тренера фитнес-клуба оштрафовали за оскорбление автомобилистки
Происшествия, Фото:
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