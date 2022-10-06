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Двух таксистов в Иркутской области обманула «мама с плачущим ребёнком»

Двух таксистов в Иркутской области обманула «мама с плачущим ребёнком»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенница просила купить детскую смесь и перевести деньги на телефон

За сентябрь в полицию города Шелехов поступило два заявления от таксистов, которые стали жертвами потенциальных клиентов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчины, установив себе на телефон приложение известной фирмы такси, подрабатывали извозом и доставкой товара. Ранее им уже доводилось покупать по заказу клиентов продукты, лекарства и привозить их на адрес. Но в сентябре сразу два 30-летних водителя попались на удочку предположительно одной и той же мошенницы.

Купив по заявке молочную смесь, они столкнулись с «проблемами» заказчицы, которая просила их перевести деньги на телефон, чтобы оплатить за интернет, погасить предварительный долг, и так далее. При этом женщина рассказывала, что не может выйти из дома, так как не с кем оставить маленьких детей и уверяла, что, как только получит доступ к мобильному приложению банка, тут же переведёт эту сумму водителю. Получив первый транш, мошенница говорила, что оператор сотовой связи посчитал сумму недостаточной для погашения задолженности и умоляла таксистов об очередном переводе денег.

Для большего эмоционального воздействия на заднем фоне звонившая включала детский плач.

- Первый тревожный сигнал для водителей – звонки с номера телефона явно не нашего региона. Как потом выяснилось, сим-карты зарегистрированы в Самаре и Московской области. Второй знак – уж очень большая задолженность, ведь мошенница просила перевести 1000 рублей, а потом ещё несколько раз по столько же. Но как же она смогла по приложению оформить заказ через интернет? В общем, сначала надо проанализировать ситуацию, а потом действовать, или же просить перевести предоплату на покупку товара - поделилась Надежда Касьянова, дознаватель отдела МВД России по Шелеховскому району.

Пытаясь получить тысячу за покупку молочной смеси, водители перевели мошеннице ещё по три тысячи рублей, после чего её телефон оказался вне зоны доступа. 

Возбуждено уголовное дело.


мошенничество

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