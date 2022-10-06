В Улан-Удэ оштрафовали агрессивного пациента инфекционной больницы

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина кричал и нарушал общественный порядок



В августе суд рассмотрел дело об административном правонарушении и привлёк к ответственности пациента республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ. Ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей.



Находясь в стационаре, мужчина вёл себя агрессивно, громко кричал и нарушал общественный порядок, сообщили в больнице.



Медики напомнили, что пациенты обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определённый на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения.



- Не допускается нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, которое сопровождается: нецензурной бранью в общественных местах; оскорбительным приставанием к гражданам; уничтожением или повреждением чужого имущества, - сообщили в инфекционной больнице.



