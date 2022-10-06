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Житель Бурятии «продавал» несуществующие автомобили

Житель Бурятии «продавал» несуществующие автомобили
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина обманул восемь человек

25-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в мошенничестве. Он обманом выманил у восьми человек свыше 160 тысяч рублей.

Судом установлено, что молодой человек с июня по ноябрь 2021 размещал фиктивные объявления о продаже автомобилей различных марок в социальной сети «Вконтакте», на сайтах «Avito.ru» и «Drom.ru». Во время телефонных разговоров с потенциальными покупателями он сообщал о доставке автомобилей в случае внесения ими предоплаты, не имея при этом намерений исполнять эти обязательства.

После перечисления покупателями денег на его банковский счёт мошенник отключал средства связи и удалял объявления о продаже автомашин.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причинённого им ущерба, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура суд приговор мошенничество

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