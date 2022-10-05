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В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки

В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хозяева лишились мебели и телевизора

Вечером 3 октября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании на улице Молодёжная в селе Хилгантуй Кяхтинского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли на место, летняя кухня горела изнутри. В тушении приняли участие трое пожарных, один доброволец из пожарной команды и две единицы специальной техники.

На ликвидацию открытого огня потребовалось 37 минут. Огнём оказались повреждены стена, подоконник и потолок. Также хозяева лишились мебели и телевизора.

- По предварительным данным, причиной пожара послужило замыкание ветхой электропроводки на вводе в дом. Замыкание произошло из-за перегрузки электросети, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

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