В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки

Хозяева лишились мебели и телевизора



Вечером 3 октября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании на улице Молодёжная в селе Хилгантуй Кяхтинского района Бурятии.



Когда пожарные прибыли на место, летняя кухня горела изнутри. В тушении приняли участие трое пожарных, один доброволец из пожарной команды и две единицы специальной техники.



На ликвидацию открытого огня потребовалось 37 минут. Огнём оказались повреждены стена, подоконник и потолок. Также хозяева лишились мебели и телевизора.



- По предварительным данным, причиной пожара послужило замыкание ветхой электропроводки на вводе в дом. Замыкание произошло из-за перегрузки электросети, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

