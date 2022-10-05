86-летняя иркутянка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Пожилую женщину обманули по очень распространённой схеме



В Иркутске полицейские обеспокоены участившимися случаями мошенничеств в отношении пожилых граждан. Злоумышленники звонят на стационарные телефоны и представляются родственниками, попавшими в беду, а также лжеправоохранителями, обещая за деньги решить выдуманную проблему, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Так, 4 октября в полицию обратились 86-летняя иркутянка. Женщина лишились 500 тысяч рублей.



Пенсионерке поступил звонок на стационарный телефон. Собеседник представился следователем и сообщил, что её внучка попала в ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Чтобы помочь родственнице избежать ответственности, женщине предложили передать деньги якобы для лечения пострадавшего. Поверив «следователю», пеннсионерка отдала неизвестному мужчине, пришедшему к ней, все свои сбережения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на розыск злоумышленников.





